Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Laurentiusplatz/ Taufschale aus Kirche gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstag (25.01.25) eine Taufschale aus der St. Laurentius Kirche gestohlen. Zwischen 9 Uhr am und 17.30 Uhr liegt die Tatzeit. Die Schale befand sich in einem Schrank. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

