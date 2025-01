POL-DO: Mehrere kaputte Autos und ein gerammter Streifenwagen: 23-Jähriger kommt nach Unfallfahrt ins Gewahrsam

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0073 Am Mittwoch (22. Januar 2025) kam es in der Mittagszeit zu einem Diebstahl in einer Wohnung (Burgring) in Mengede. Die Betrüger, welche sich zuvor als Handwerker der Stadtwerke Dortmund ausgegeben hatten, flüchteten unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen betrat gegen 12.30 Uhr ein ...

