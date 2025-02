Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Tageswohnungseinbruch Am Montag, 03.02.2025 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:15 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Hagstedt ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen. Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei In der Zeit von ...

mehr