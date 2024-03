Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: PKW-Brand

Dinslaken (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem PKW-Brand auf der Gerhard-Malina-Str. alarmiert. Beim Eintreffen stand ein geparkter Renault im Motorraum im Vollbrand. Ein daneben abgestellter PKW war bereits in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde sofort mit den Löscharbeiten durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz begonnen und ein weiteres Fahrzeug zur Unterstützung angefordert. Der Verdacht, das eine Mauer eines gewerblichen Betriebes in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte nicht bestätigt werden. Nach rund einer dreiviertel Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand.

