Vechta - Korrektur zum Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5964503 Bei dem Pkw-Fahrer handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Vechta, nicht, wie gestern berichtet, um eine 31-jährige Frau.

Steinfeld - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 05. Februar 2025 in der Zeit zwischen 18:15 Uhr bis 22:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Eichenweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit Diebesgut. Die Schadenssumme wird derzeit auf eine mittlere 4-stellige Summe geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 05. Februar 2025 gegen 19:45 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person das Laser-Radar Gerät des Landkreises Vechta, welches in der Gramker Straße aufgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 05. Februar 2025 gegen 05:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Damme mit seinem Lkw die L 853 / Steinstraße in Fahrtrichtung Lembruch. Hinter dem Lkw befand sich ein 27-jähriger Mann aus Barver mit seinem Pkw. Er beabsichtigte den vorausfahrenden Lkw zu überholen, übersah hierbei jedoch den entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen Frau aus Wagenfeld. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei welchem die 44-Jährige und der 27-Jährige leicht verletzt wurden. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert. An den Pkws sowie dem Lkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 37.000,00 Euro.

