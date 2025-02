Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Brand in einer Windkraftanlage Am Mittwoch, 05. Februar 2025 gegen 12:00 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Wechselrichter einer Windkraftanlage in Brand. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, 06. Februar 2025 gegen 06:58 Uhr beabsichtigte eine 37-jährige ...

