POL-NMS: 240923-1-PDNMS Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rendsburg (ots)

Am 16.09.2024 kam es um kurz nach 10 Uhr zu mehreren Kollisionen zwischen einem bereits feststehenden und mindestens zwei -bislang unbekannten- Fahrzeugen im Begegnungsverkehr der Hollerstraße in Fahrtrichtung Büdelsdorf.

Am Vormittag des 16.09.2024 wurde in Büdelsdorf ein PKW in der Hollerstraße aus Rendsburg kommend in Richtung Ortsausgang Büdelsdorf geführt. Der PKW geriet hierbei mehrfach in den Gegenverkehr und es kam nach Zeugenaussagen auch zur Kollision mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Polizei Rendsburg bittet daher alle Verkehrsteilnehmer, die aufgrund des entgegenkommenden Fahrzeuges bremsen oder ausweichen mussten, sich zu melden. Weiterhin werden die beiden Fahrzeugführer, die vermutlich am Außenspiegel mit dem Unfallfahrzeug kollidierten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen weißen Kleinbus, möglicherweise Mercedes Vito, sowie einen weiteren PKW. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an das PR Rendsburg 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

