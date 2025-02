Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung vom 09.02.2025 für den Bereich des PK Vechta

Damme, Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 07.02.2025 gegen 14:45 Uhr ist es auf der Hufeisenstraße an der Einmündung zur Straße Am Flugplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein weißer Lkw mit einem roten Auflieger bog nach links von der Hufeisenstraße auf die Straße Am Flugplatz ein. Hierbei beschädigte der Lkw ein Verkehrsschild und den Seitenstreifen. Im Anschluss entfernte sich der Lkw-Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen des Lkw oder zum Fahrer des Lkw geben kann, möge sich bei der Polizei in Damme (05491/999360) melden.

Vechta, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, den 09.02.2025, gegen 04:15 Uhr, befuhr ein 21- jähriger Vechtaer die Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. Im Rahmen einer Kontrolle entstand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung von Betäubungsmittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden, Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht und mehrfachen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte / Beleidigung

Am Samstag dem 08.02.2025 gegen 21:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Bramscher mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße. Dabei übersah er den dortigen Kreisel, überfuhr diesen und blieb verunfallt in einem Graben liegen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann wenig später angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Danach zeigte sich der Mann aggressiv und trat einen Polizeibeamten in den Bauch. Nachdem der Mann zu Boden gebracht wurde, konnte er zwecks Blutentnahme einem Krankenhaus zugeführt werden. Hierbei beleidigte er hinzugezogene Polizisten und trat erneut nach ihnen. Bei seinem Transport zu seiner Wohnanschrift wurden die Beamten wiederum beleidigt. Zu Hause angekommen, eskalierte die Situation erneut, wobei der Bramscher die Beamten zum dritten Mal angriff. Polizeibeamte aus Bramsche eilten zu Hilfe und nahmen den Mann letztendlich in Gewahrsam. Insgesamt wurden gegen den Bramscher sechs Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Lohne, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Lohner mit seinem E-Scooter die Taubenstraße. Bei der Kontrolle durch Polizeibeamte kam der Verdacht auf, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Vortests erhärteten diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

