POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser Am Freitag, den 07.02.2025, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 23:55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf Grundstücke in den Straßen Elsterstraße, Von-Elmendorff-Straße, Straßburger Straße und Wiesenweg, verschafften sich gewaltsam Zugang in die dortigen Einfamilienhäuser und durchsuchten ...

