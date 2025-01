Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Bexbach (ots)

Am 25.01.2025 gegen 22:12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Rathausstraße in 66450 Bexbach. Hierbei kollidierte ein 58-jähriger Fahrer eines blauen Citroen Berlingo mit Homburger Kreiskennzeichen aufgrund unbekannter Ursache mit einem Baugerüst, dass vor einem Anwesen in der Rathausstraße aufgebaut war. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben. Es wurde niemand verletzt. Der Fahrzeugführer wurde im Anschluss ermittelt. Durch die Kollision wurde das Baugerüst instabil und war akut Einsturzgefährdet. In der Folge waren erhebliche Absicherungs- und Abstützmaßnahmen erforderlich. Diese wurden durch das THW in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr der Stadt Bexbach und dem Gerüstbauunternehmen durchgeführt. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Rathausstraße in Fahrtrichtung der Innenstadt Bexbach für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

