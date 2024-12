POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl aus Pkw

Waldsee (ots) - Unbekannte Täter drangen in ein unbewohntes Wochenendhaus am Wolfgangsee in Waldsee ein und entwendeten hierbei drei Neoprenanzüge und Angelzubehör im Wert eines hohen dreistelligen Betrages. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte festgestellt werden, dass offensichtlich versucht wurde in zwei weitere Wochenendhäuser einzubrechen. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Innere zu gelangen. Die ...

