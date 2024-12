Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Stein auf Auto geworfen

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr warf ein 34-jähriger Mann in der Danziger Straße einen Backstein auf ein fremdes Fahrzeug. Dies beobachtete die Eigentümerin des Fahrzeuges und konnte den später eintreffenden Polizeibeamten eine genaue Beschreibung des Mannes mitteilen. Dieser konnte unmittelbar in der Nähe festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Da er sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht und einem Facharzt vorgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell