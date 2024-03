Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Hamminkeln - Kamp-Lintfort - Xanten - Sonsbeck: Schülerlotsen Kreiswettbewerb 2024

Am Donnerstag, 19.03.2024, findet in der Zeit von 09.00 - 12.30 Uhr, auf dem Gelände der städtischen Feuerwehr Moers, Am Jostenhof 39, der Schülerlotsen-Kreiswettbewerb 2024 statt.

Mit dieser Veranstaltung wollen sich die beteiligten Schulen, das Schulamt für den Kreis Wesel, die Kreis-Verkehrswacht Wesel e. V. und die Kreispolizeibehörde Wesel bei allen aktiven Schülerlotsinnen und Schülerlotsen für den geleisteten Einsatz und das gezeigte Engagement bedanken.

Am Wettbewerb nehmen 36 Schülerinnen und Schüler aus Schulen in Moers (Gymnasium "In den Filder Benden"),Sonsbeck (priv. Realschule), Kamp-Lintfort (Uneso-Gesamtschule, Georg-Forster-Gymnasium und die Sekundarschule Europaschule) sowie die Städt. Gesamtschule Hamminkeln teil.

Der Wettbewerb gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil ist Wissen zur Tätigkeit eines Schülerlotsen und den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung gefragt. Im praktischen Teil gilt es ein Rollenspiel zu bewältigen. Es werden mehrere unterschiedliche Problemsituationen, wie sie täglich an einer Lotsenstelle entstehen, nachgestellt. Die Teilnehmer müssen in der Rolle des Schülerlotsen die Situation entsprechend meistern.

Eine unabhängige Jury wird die jeweiligen Ergebnisse bewerten. Die drei Tagesbesten werden der Landesverkehrswacht NRW für den Landeswettbewerb für Schülerlotsen gemeldet.

Medienvertreter sind ab 10.00 Uhr herzlich eingeladen.

