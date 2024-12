Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt: Licht und Schatten

Schifferstadt (ots)

Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 02.12 bis 07.12.2024 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Im gesamten Zeitraum waren täglich 5-6 Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt eingesetzt. An zwei Einsatztagen wurden diese zusätzlich durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik aus Enkenbach-Alsenborn unterstützt.

Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 43 Verstöße geahndet. Unter anderem mussten bei Kontrollen auf der K13 in Altrip 20 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Hierbei wurde ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 70 km/h mit 125 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkten und ein Fahrverbot von einem Monat nach sich. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrollstelle in der Neustadter Straße in Mutterstadt konnten 21 Verstöße geahndet werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer konnte hier mit 103 km/h (bei erlaubten 70 km/h) gemessen werden.

Bei drei Verkehrsteilnehmern konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden, u.a. bei Kontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein PKW Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,43 Promille sowie ein E-Scooter Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,99 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet. Zudem mussten bei zwei Führern von Kraftfahrzeugen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Beeinflussung von Betäubungsmitteln eingeleitet werden. An dieser Stelle möchte die Polizei in diesem Zusammenhang angesichts zahlreicher Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern, das vorbildliche Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer erwähnen. Hervorzuheben ist hier die Feststellung, dass viele Besucher von Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfeiern sich von ihren Kindern haben abholen lassen. "Elterntaxi mal andersherum". Weiterhin wurden 2 Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 2 Anzeigen wegen fehlender Versicherung, sowie 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Fahrt unter Drogeneinfluss) eingeleitet. Bei den Kontrollen wurden ferner 35 Gurt-/ und 10 Handyverstöße sanktioniert. Zwei kontrollierte PKW wiesen derart unzulässige Veränderungen am Fahrzeug auf, dass ihnen nur noch die Fahrt bis zur Werkstatt erlaubt werden konnte. Im Rahmen weiterer Kontrollen konnte bei einem Verkehrsteilnehmer ein Einhandmesser sowie ein Wurfstern festgestellt werden. Da es sich hierbei um verbotene Gegenstände handelt, wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Eine Verkehrsteilnehmerin war von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Ein entsprechender Bericht wurde gefertigt. Darüber hinaus wurden insgesamt 99 Mängelberichte ausgestellt. In über 50% der Fälle wurden Mängel i.Z.m. der Beleuchtung festgestellt, was nicht nur in der aktuell dunklen Jahreszeit ein für die Verkehrssicherheit problematischer Mangel ist. Den Fahrzeugführern wurde ein entsprechendes Protokoll ausgehändigt verbunden mit einer Frist zur Beseitigung des Mangels.

Die Kontrollmaßnahmen fanden bei der Bevölkerung guten Anklang und wurden überwiegend gut aufgenommen. Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

