POL-PDLU: Betrunken Unfall verursacht

Speyer (ots) - Am Donnerstagabend (05.12.2024) gegen 19:30 Uhr, überquerte ein Fahrradfahrer die Bahnhofstraße an der Lichtzeichenanlage auf Höhe des Hauptbahnhofs. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg angekommen, wollte der Fahrradfahrer absteigen. In diesem Moment wurde er frontal von einem E-Scooter-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der ...

