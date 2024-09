Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Stadtfest in Hennef: Feuerwehr einsatzbereit rund um die Uhr

Hennef (ots)

Das Stadtfest ist das größte Hennefer Jahresereignis: Musik auf mehreren Bühnen, rund 200 Verkaufs- und Essensstände entlang der auf 900 Metern gesperrten Frankfurter Straße, ein verkaufsoffener Sonntag, dazu eine Kirmes auf dem Marktplatz. Kurz: Spaß für Groß und Klein. Und das Jahr für Jahr am dritten Wochenende im September.

So auch in diesem Jahr 2024. Um zu einem gelungenen Stadtfest beizutragen, war auch die Freiwillige Feuerwehr in dieses Großereignis eingebunden. So wurde ab Donnerstagabend, dem 12.09.2024 bis Montagnacht, dem 16.09.2024 eine Einsatzbereitschaft "rund um die Uhr" organisiert.

In den Nachtstunden leisteten 4 und tagsüber bis zu 11 Feuerwehrleute Dienst. Insgesamt mussten 10 Schichten mit rund 70 Dienstpositionen besetzt werden.

Die Einsatzkräfte wurden dazu auf einer mobilen Containerwache, die am Busbahnhof Hennef aufgestellt war, sowie im Rathaus stationiert. Den Kameraden stand für die Durchführung der Brandsicherheitswache ein Löschgruppenfahrzeug 10 zur Verfügung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten somit jederzeit ausrücken können.

Ebenfalls gab es ein starkes Personaltableau des Rettungsdienstes. Insgesamt konnte die Freiwillige Feuerwehr Hennef mit ihrer Arbeit zu einem gelungenen Stadtfest 2024 beitragen.

