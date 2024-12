Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag (07.12.2024) um 15:34 Uhr wurde ein PKW in der Wormser Landstraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von 1,54 Promille ergab. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell