Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verdacht des Betrugs durch falsche Zahlungsaufforderungen in Zusammenhang mit Parken im öffentlichen Raum

Frankenthal (ots)

Derzeit führt die Polizei Frankenthal ein Ermittlungsverfahren gegen eine Firma, welche damit wirbt, dass sie Parkverstöße auf privaten Flächen ahndet. Den Meldern wird hier sogar eine Prämie von 40 Euro im Erfolgsfall versprochen. Gegenstand der Ermittlungen sind derzeit 5 Anzeigen von Betroffenen, welche nachweislich im öffentlichen Verkehrsraum geparkt hatten und dennoch eine Zahlungsaufforderung von der betreffenden Firma erhalten haben, obwohl diese hierfür keine rechtliche Befugnis hat. Hier besteht der Anfangsverdacht des Handelns in betrügerischer Absicht. Auch gegen die Melder der Parkverstöße wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, hier besteht der Anfangsverdacht der Falschen Verdächtigung. Geschädigte, welche ebenfalls eine unrechtmäßige Zahlungsaufforderung in diesem Zusammenhang erhalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell