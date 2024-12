Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (Korrektur)

Speyer (ots)

Die nachfolgende Pressemeldung enthielt einen Fehler bei der Uhrzeit. Dieser wird hiermit korrigiert:

Am Donnerstagabend (05.12.2024) gegen 14:45 Uhr, überquerte ein Fahrradfahrer die Bahnhofstraße an der Lichtzeichenanlage auf Höhe des Hauptbahnhofs. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg angekommen, wollte der Fahrradfahrer absteigen. In diesem Moment wurde er frontal von einem E-Scooter-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des E-Scooters half dem Fahrradfahrer zwar zunächst auf, entfernt sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer gegeben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

