Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall mit verletztem Kind

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:35 Uhr ist ein 5-jähriges Kind bei einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Auestraße leicht verletzt worden. Der Junge fuhr mit dem Fahrrad in Begleitung seines Vaters über den Parkplatz und querte aus einer Parkreihe kommend die Fahrgasse. Von rechts kam ein Pkw, dessen Fahrer (71 Jahre) nicht mehr rechtezeitig abbremsen konnte. Der Pkw traf mit dem Stoßfänger das Fahrrad. Der 5-Jährige trug glücklicherweise nur leichte Schürfwunden durch den Sturz davon. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell