POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Beim Überholen Unfall verursacht

Zwei Fahrzeuge waren am Dienstag bei einem Unfall bei Bad Schussenried beteiligt.

Um kurz vor 7 Uhr war ein Lkw auf der L283 von Bad Schussenried in Richtung Steinhausen unterwegs. Um den Laster zu überholen, scherte eine 21-Jährige mit ihrem Opel aus. Auch ein 18-Jähriger wollte den Lkw und die Opelfahrerin überholen und wechselte auf den Gegenfahrstreifen. Beim Ausscheren übersah die 21-Jährige wohl den von hinten heranfahrenden Mercedes des Fahranfängers. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich seitlich. In der weiteren Folge kam der Opel nach links von der Straße ab und landete in einem abgeernteten Feld. Zuvor überfuhr der Opel noch einen Leitpfosten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Opel auf ca. 3.000 Euro, den am fahrbereiten Mercedes auf rund 4.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

