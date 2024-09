Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Müll illegal entsorgt

In den vergangene Tagen entsorgten Unbekannte Abfall im Weihergraben bei Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag (31.8.) und Mittwochnachmittag (4.9.) entsorgten Unbekannte ihren Abfall an einem Bach (Weihergraben) in Volkersheim. An einer dicht bewachsene Stelle wurden sieben Fahrzeugreifen, diverser Bauschutt und Altglas illegal entsorgt. Zwei der Reifen wurden durch die Müllsünder sogar ins Gewässer geworfen. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen.

Hinweis der Polizei:

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

