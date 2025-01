Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt im Innenstadtbereich Homburg

Homburg (ots)

Am 25.01.2025 zwischen 19:20 Uhr und 19:25 Uhr kam es in der Homburger Innenstadt zu einer Verfolgungsfahrt mit einem grauen Peugeot 206 mit Homburger-Kreiskennzeichen. Der Fahrer und sein Fahrzeug sollten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, darauf-hin flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise über die B 423 Einmündung "Neue Industriestraße" in Richtung Innenstadt / Birkensiedlung, wieder über die B 423 bis nach Homburg-Erbach. Er überfuhr mehrere rotgeschaltete Lichtzeichenanlagen, insbesondere an der Kreuzung "Bexbacher Straße / Pappelstraße" fuhr er zwischen zwei Fahrzeugen durch über die rote Ampel. Letztendlich kollidierte das Fahrzeug aufgrund der unkontrollierten Fahrweise mit einer Verkehrsinsel im Bereich der "Tempelhofer Straße" und die Insassen konnten einer Kon-trolle unterzogen werden. Der 34-jährige Fahrer und der 32-jährige Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zum Tatzeitpunkt unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Die am Pkw angebrachten, unterschiedlichen Kennzeichen wurde zuvor entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell