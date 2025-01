Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 20.01.2025, 22:30 Uhr - 21.01.2025, 15:00 Uhr kam es in der Kanal-straße in 66424 Homburg zu einem Kennzeichendiebstahl. Das Fahrzeug (gelber Mercedes-Benz A-Klasse) war zu diesem Zeitpunkt frei zugänglich in der Kanalstraße in Höhe des Anwesens Nr. 1 ordnungsgemäß in einer dortigen Parktasche abgestellt. Auf eine bis-lang unbekannte Art und Weise wurde das hintere Kennzeichen aus der Halterung entfernt und folglich entwendet. Im Anschluss verlässt der Täter die Örtlichkeit in eine unbekannte Richtung.

