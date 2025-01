POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am 20.01.2025 gegen ca. 18:15 Uhr kam es an der Bushaltestelle in der Talstraße in Hom-burg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Erwachsenen (eine Frau und ein Mann) und zwei Kindern/Jugendlichen. Hierbei kam es zunächst zum Streitgespräch in dessen Verlauf der erwachsene Mann einem der Kinder/Jugendlichen eine sog. "Backpfeife" ver-passte. Daraufhin stiegen die beiden Erwachsenen in den Bus und entfernten sich von der Örtlichkeit. ...

