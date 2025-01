Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Homburg Erbach (ots)

Bislang unbekannter Täter begab sich am 20.01.2025, im Tatzeitraum zwischen 11:30 Uhr und 22:20 Uhr an den geparkten Pkw mit Homburger Kreiskennzeichen, in der Beuthener Straße in 66424 Homburg-Erbach. Dort warf der unbekannte Täter mit einem Stein, die Scheibe der Fahrertür des Pkws ein und entnahm die in der Fahrertür befindliche Geldbörse. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca.3000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell