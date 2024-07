Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin in der Fahrradstraße Südwall in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Am 01.07.2024 gegen 06:38 Uhr kam es in der Fahrradstraße Südwall in 31061 Alfeld (Leine) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 51-jährige Fahrerin eines VW Passat bog von einem Hinterhof in Richtung der Winzenburger Straße in die Fahrradstraße (Südwall) ein und übersah dabei die 53-jährige Fahrradfahrerin, welche in Richtung Perkwall unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin verletzt und war zunächst nicht bei Bewusstsein. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schwere ihrer Verletzungen ist nach derzeitigem Stand nicht bekannt. Die Fahrerin des Pkw bleibt unverletzt.

