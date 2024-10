Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Schwelm: Schwerpunkttage der Polizei zum Thema Taschendiebstahl- Infostände in Hattingen und Schwelm in der 41. Kalenderwoche

Hattingen/Schwelm (ots)

Die Fallzahlenentwicklung in NRW im Bereich des Taschendiebstahls ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 weiter steigend, so dass weitere präventive Maßnahmen in diesem Deliktsfeld erforderlich sind.

In der Vergangenheit haben bereits einige präventive Aktionen stattgefunden, sodass auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Seniorinnen und Senioren, durch gezieltes Ansprechen für das Thema sensibilisiert, auf Täterarbeitsweisen aufmerksam gemacht und zu präventiven Möglichkeiten informiert werden sollen. Zielsetzung muss es sein, dass gerade mit Hilfe der Schwerpunkttage eine möglichst große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema Taschendiebstahl sensibilisiert und aufgeklärt werden. Folgende Themen rücken dabei u.a. schwerpunktmäßig in den Fokus:

- Verhalten als Opfer im Anschluss eines Taschendiebstahls - Wirksamkeit von Zivilcourage bei der Beobachtung von Taschendiebstählen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen - Bedeutung von Zeugenhinweisen

Im Ennepe-Ruhr-Kreis wird es in der nächsten Woche an zwei Tagen Infostände in den Städten Hattingen und Schwelm geben. Am 08.10.2024 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 150 Uhr stehen die Kräfte der Kriminalprävention und der Bezirksdienst mit dem Infostand in der Hattinger Fußgängerzone in Höhe des Treidelbrunnens. Am 11.10.2024 findet in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr die Beratung und Sensibilisierung in der Schwelmer Innenstadt statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell