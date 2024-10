Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung: Nach Taschendiebstahl wird versucht Bargeld abzuheben.

Wetter (ots)

Am 17.04.2024, gegen 11:10 Uhr, wurde einer 84-jährigen Wetteranerin in einem Lebensmittelgeschäft in der Carl-Bönnhoff-Str. in Wetter die Geldbörse aus dem Einkaufswagen von unbekannten Tatverdächtigen gestohlen. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld und die EC-Karte. Mit der EC-Karte wurde unmittelbar danach versucht bei der Sparkasse Bargeld abzuheben. Dabei wurden zwei augenscheinlich weibliche Personen aufgezeichnet

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen?

Fotos der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/147537

Wenn Sie diese Personen wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02333-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell