Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Randalierer am Busbahnhof- Festnahme eines 42-Jährigen

Wetter (ots)

Ein 42-jähriger Wetteraner randalierte am 30.09.2024, gegen 22:00 Uhr, am Bahnhof in Wetter. Dabei trat und schlug er gegen Mülltonnen. Der Wetteraner wurde im weiteren Verlauf auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielten. Er bedrohte diese verbal und hielt dabei eine Flasche in der Hand. Zu einem direkten Übergriff kam es aber nicht. Die Jugendlichen konnten sich verbal zur Wehr setzen und rannten weg. Sie sind 14 und 15 Jahre alt und kommen aus Dortmund. Sofort eingesetzte Kräfte der Polizei konnten den Wetteraner vor Ort antreffen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Zudem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde vor Ort festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Hattingen zugeführt.

