Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad- Radfahrer wird leicht verletzt

Hattingen (ots)

Verletzt wurde ein Fahrradfahrer am 29.09.2024, gegen 09:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Salzweg/Holthauser Straße. Der 72-jährige Aachener war mit seinem Fahrrad auf dem Salzweg in Fahrtrichtung Holthauser Straße unterwegs. Aufgrund eines möglichen Defekts am Fahrrad konnte der Aachener nicht mehr rechtszeitig bremsen, fuhr in den Einmündungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 54-Jährigen aus Witten. Dieser war mit seinem Pkw der Marke Renault auf der Holthauser Straße unterwegs.

