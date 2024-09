POL-EN: Wetter: Altmetalldiebstahl- Drei Täter werden gefasst

Herdecke (ots) - Gleich zwei Mülltonnen brannten innerhalb von wenigen Stunden in Herdecke- Westende. Am 26.09.2024, gegen 21:45 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand zur Straße Am Berge ausrücken. Dort hatten Täter eine Mülltonne im Bereich der Grundschule in Brand gesteckt. Gegen 23.25 Uhr brannte erneut ein Mülleimer an einer Bäckerei am Kirchender Dorfweg. Auch dieser Brand wurde durch die ...

