POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw.

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und/oder Hinweisgeber zu einem Raub, der sich am frühen Freitagmorgen, gegen 4:40 Uhr, an der Marktstraße Ecke Wallstraße in Stadthagen ereignete. Das 25-jährige, männliche Opfer meldete über Notruf, dass er durch drei ihm unbekannte, männliche Südländer überfallen worden sei. Nach seinen Angaben war er fußläufig vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Volksbankgebäudes an der ...

mehr