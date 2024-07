Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Unfallflucht in der Württemberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.07.2024) ereignete sich in der Württemberg Allee in Beihingen eine Unfallflucht, bei der eine 16-Jährige leicht verletzt wurde. Das Mädchen befuhr gegne 09.45 Uhr mit ihrem Pedelec die Württemberg Straße in Fahrtrichtung einer Schule. Aufgrund eines entgegenkommenden Busses hielt das Fahrzeug, das sich vor der 16-Jährigen befand, an. Auch die Teenagerin blieb hierauf stehen. Als der Bus vorbei gefahren war, setzte das Fahrzeug plötzlich zurück und stieß gegen die Jugendliche. Das Mädchen konnte einen Sturz durch Abfangen verhindern, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Die Lenkerin des PKW stieg nun zwar aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der 16-Jährigen, setzte ihre Fahrt anschließend jedoch fort. Die Frau dürfte Anfang 30 Jahre alt sein, ist etwa 175 cm groß ist, hat eine kräftige Statur, ein breiteres Gesicht und dunkelbraune Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Sie war mit einer schwarzen Hose und einem hellblauen Oberteil mit schwarzen Streifen bekleidet. Beim PKW handelt es sich um einen dunkelgrauen, kleineren Transporter, dessen hintere Fenster dunkel getönt sind. Am PKW sind Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht. Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

