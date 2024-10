POL-EN: Ennepetal/Ennepe-Ruhr-Kreis: Neue Erreichbarkeiten der Kreispolizeibehörde

Hattingen (ots) - Sechs Smartphones der Marke Samsung wurden bei einem Diebstahl am 27.09.2024, gegen 19:15 Uhr, gestohlen. Eine Gruppe aus fünf augenscheinlich männlichen Tätern betrat ein Mobilfunkgeschäft im Reschop-Carré. Eine Person sprach den Mitarbeiter im Geschäft an und informierte sich über ein Smartphone. Wenig später schauten sich die Täter die Smartphones der Marke Samsung an einem Ausstellungstisch ...

