Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Diebstahl von Smartphones aus Mobilfunkgeschäft

Hattingen (ots)

Sechs Smartphones der Marke Samsung wurden bei einem Diebstahl am 27.09.2024, gegen 19:15 Uhr, gestohlen. Eine Gruppe aus fünf augenscheinlich männlichen Tätern betrat ein Mobilfunkgeschäft im Reschop-Carré. Eine Person sprach den Mitarbeiter im Geschäft an und informierte sich über ein Smartphone. Wenig später schauten sich die Täter die Smartphones der Marke Samsung an einem Ausstellungstisch an. Vermutlich durch ein Stichwort rissen diese zeitgleich die Smartphones aus der Kabelsicherung. Sofort ertönte ein Alarmsignal. Umgehend flüchteten die Täter aus dem Reschop-Carré. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Alle Täter sollen schwarz gekleidet und ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell