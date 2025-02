Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 07. Februar 2025, 15.00 Uhr und Sonntag, 09. Februar 2025, 10.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen von einem VW Golf, welcher auf einer Stellfläche eines Grundstücks in der Deichstraße stand. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.:04442/808460) entgegen.

Steinfeld - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 07.02.2025, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 09.02.2025, 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ziegelstraße ein. Im Anschluss wurde das im Wohnhaus befindliche Büro durchsucht und ein Ladekabel sowie ein Akku eines Pedelecs entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Damme - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Unbekannte Täter entwendeten ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec war im Tatzeitraum von Samstag, 08.02.2025 gegen 22:00 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025 gegen 03:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.:05491/999360) entgegen.

Holdorf - Brand eines Pkws

Während Schweißarbeiten geriet ein Pkw am Sonntag, den 09.02.2025 gegen 18:40 Uhr im Lorser Weg in Brand. Der Brand griff auf das Carport über und der Pkw sowie das Carport wurden vollständig zerstört. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Holdorf und Fladderlohausen gelöscht werden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 08. Februar 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025 gegen 04:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen Kia Ceed am Fahrbahnrand in der Münsterstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 09. Februar 2025 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Straße am Südring Ecke Reselager Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 77-jähriger Mann aus Damme beabsichtigte mit seinem Pkw von der Reselager Straße aus kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Hufeisenstraße zu überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 42-jährige Dammer sowie seine 41-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, gegen 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild an der Märschendorfer Straße, indem er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der unbekannte Fahrzeugführer verlässt im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei Lohne Tel.: 04442-808460 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 08. Februar 2025 17:00 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025 gegen 01:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Cappeln. Dieser hatte seinen Pkw, einen Mercedes EQB, auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Dorfstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446 - 959710) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell