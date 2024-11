Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241112.1 Heide: Festnahme von Automatenaufbrechern

Heide (ots)

In der Nacht zu heute haben Streifen des Heider Polizeireviers zwei Männer festgenommen, die einen Automaten in Heide aufgebrochen haben. Bei ihnen handelte es sich um einen 32-jährigen Kieler und um einen 21-Jährigen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Gegen 22.00 Uhr meldete ein Zeuge einen offensichtlich aufgebrochenen Gemischtwarenautomaten in der Straße Am Kleinbahnhof. Täter waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Einer Ahnung folgend suchten Einsatzkräfte einen zweiten, derselben Betreiberin gehörenden Automaten im Ziegelhofweg auf und bewiesen damit das richtige Gespür. Denn an dem Gerät trafen sie auf zwei Personen, von denen eine sofort bei Erscheinen der Beamten die Flucht ergriff und nicht mehr aufzufinden war. Bei dem zweiten Mann handelte es sich um einen 32-Jährigen, in dessen Fahrzeug die Polizisten diverses Diebesgut auffanden, das offensichtlich aus dem gewaltsam geöffneten Snackautomaten stammte. Den Beschuldigten brachten die Einsatzkräfte zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf das Heider Revier und entließen ihn von dort schließlich nach der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Wenig später trafen Beamte in Heide erneut auf das Täterfahrzeug, in dem sich nun der zuvor Festgenommene und sein Komplize befanden. Bei ihm handelte es sich um den 21-Jährigen, der sich nun auch einigen polizeilichen Maßnahmen unterziehen musste.

Neben dem Diebesgut stellten die Streifen bei den Tatverdächtigen Waffen und Aufbruchswerkzeuge sicher. Der Wert des erlangten Stehlguts lag bei etwa 350 Euro, der angerichtete Sachschaden bei rund 9.600 Euro. Die Beschuldigten müssen sich nun unter anderem wegen des vollendeten und wegen des Versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell