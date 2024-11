POL-IZ: 241111.3 Wöhrden: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - Folgemeldung zu 241111.2

Weddingstedt (ots) - Am Mittwoch ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Weddingstedt gekommen. Ob die Täter Beute machten, ist aktuell noch unklar. Im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr waren die Bewohner eines Hauses in der Straße Alter Landweg unterwegs. Die Abwesenheit nutzten Einbrecher und drangen über die Terrassentür in das Objekt ein. Sie durchsuchten das Innere ganz offensichtlich, ob ...

