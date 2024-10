Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall an Einmündung Steinenstraße

Gewerbegebiet Entenbad - 2 x Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 30.09.2024, gegen 06.20 Uhr, kam es an der Einmündung Steinenstraße / Gewerbegebiet Entenbad zu einem Abbiegeunfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Steinenstraße (Landstraße 138) von Steinen kommend und bog beim Gewerbegebiet Entenbad nach links auf die Querspange zur Bundesstraße 317 ab. Dabei übersah der 34-Jährige einen aus Richtung Hauingen entgegenkommenden 32-jährigen Pkw-Fahrer. Auf der Steinenstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Keiner der beiden beteiligten Fahrzeugführer machte Verletzungen geltend. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Von zwei Totalschäden wird ausgegangen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 17.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße kurzzeitig gesperrt werden.

