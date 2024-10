Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Jugendliche unsittlich berührt - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.09.24, zwischen 17:00 - 17:30 Uhr, ist es in der Andelsbachstraße in Laufenburg unweit des dortigen Spielplatzes zu einer sexuellen Belästigung einer 14-jährigen Jugendlichen gekommen. Der unbekannte Tatverdächtige soll die Jugendliche gegrüßt und dann unsittlich berührt haben. Vom Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: männlich, brauner Hautton, dunkle Haare, ca. 180 cm groß. Er soll komplett schwarze Oberbekleidung mit Kapuze getragen haben.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

