Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verlorener Stuhl auf Fahrbahn verursacht Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Ein verlorener Stuhl hat am Montag, 30.09.24, gegen 14:40 Uhr, einen Unfall auf der B 34/Basler Straße am Ortseingang von Bad Säckingen verursacht. Von einem in Richtung Bad Säckingen fahrenden Pkw löste sich ein Stuhl und fiel auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Stuhl und einem entgegenkommendem VW. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Nach dem Hinweis eines Zeugen kehrte die unbekannte mutmaßliche Pkw-Fahrerin an die Unfallstelle zurück, nahm den Stuhl an sich und entfernte sich. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell