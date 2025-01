POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Selm (ots) - Am Freitag (24.01.2025) kam es um 18:00 Uhr auf der Lüdinghausener Straße, kurz hinter der Einmündung zur Tüllinghofer Straße in Richtung Selm, zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Waltrop befuhr die Lüdinghausener Straße in Richtung Selm und musste verkehrsbedingt warten. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen, welche hinter dem 57-Jährigen fuhr, hielt ebenfalls an. Ein ...

