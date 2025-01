POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Holzwickede (ots) - Ein oder mehrere Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag (21.01.2025) auf Donnerstag (23.01.2025) gewaltsam Zutritt zu einer Physiotherapie-Praxis an der Straße "Allee" in Holzwickede. Zwischen Dienstag, 15.00 Uhr und Donnerstag, 10.00 Uhr gelangten die gesuchten Personen in das Gebäude und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per ...

