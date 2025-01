Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - unbekannte Täter brechen Schließfächer auf und entwenden Fahrzeugschlüssel - anschließend entwenden sie die dazugehörigen Fahrzeuge

Werne (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag (23.01.2025) gegen 13:10 Uhr in einem Schwimmbad in der Straße Am Hagen zwei Schließfächer im Bereich der Umkleidekabinen auf.

Aus den Spinden entwendeten sie Geldbörsen als auch zwei Fahrzeugschlüssel.

Anschließend verließen die unbekannten Täter das Bad und fuhren mit den zugehörigen Pkw der entwendten Fahrzeugschlüssel in unbekannte Richtung davon.

Ein Fahrzeug konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Gladbeck festgestellt und sichergestellt werden.

Der graue Pkw Skoda Karoq mit dem amtlichen Kennzeichen MS-HG5050 ist weiterhin unbekannten Standortes.

Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell