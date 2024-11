Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer missachtet Streifenwagen bei Einsatzfahrt

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 08:42 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung mit Sonder- und Wegerecht die Göschwitzer Straße in Richtung Maua. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein männlicher Radfahrer, ca. 50 Jahre mit graumeliertem Haar, in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Abzweigung Prüssingstraße fuhr dieser plötzlich, mit zeitgleichen Handzeichen, auf die Fahrbahnmitte, um in der Folge der Prüssingstraße nach links zu Folgen. Nur durch das zeitnahe Erkennen der Situation und der sofortigen Einleitung einer Gefahrenbremsung des Funkstreifenwagens, konnte eine Kollision verhindert werden. Trotz, dass das Martinshorn nebst Blaulicht weiterhin eingeschaltet war, fuhr der Radfahrer weiter. Da der originäre Einsatz der Beamten Vorrang hatte, blieb der Radfahrer unbekannt. Aus diesem Grund der Hinweis: Wenn das Martinshorn und das Blaulicht eingeschaltet sind, gebietet dies gemäß der Straßenverkehrsordnung Sonder- und Wegerechte. Diesen ist zwingend Folge zu leisten. Denn Einsatzfahrzeuge nutzen ihre optischen und akustischen Warnsignale, wenn dies zwingend geboten ist. Auch wenn ein Großteil der Verkehrsteilnehmer dies beherzigt, möchten wir auf diesem Wege nochmals entsprechend sensibilisieren. Denn Rücksicht kommt an - das gilt für alle Verkehrsteilnehmer.

