LPI-J: Gescheiterter Räuber drohte seine ´Brüder´ zu holen

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Buttelstedter Straße die Seitenscheibe eines Skoda eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrgastraum Werkzeug im Wert von über 2000 Euro entwendet. Sachschaden am Fahrzeug entstand in Höhe von etwa 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

