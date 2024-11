Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autotransporter fährt in den Graben

Jena (ots)

Zu einem Einsatz unter Anfahrt mit Blaulicht und Martinshorn für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte kam es am Donnerstagmorgen im Ortsteil Maua. Ein Fahrer eines Autotransporters geriet in einer Linkskurve in der Straße Im Semmicht in den Straßengraben und fuhr gegen einen Erdhügel. Grund des Unfallgeschehens war vermutlich ein gesundheitlicher Notfall beim 57-jährigen Fahrer. Dieser musste reanimiert werden und wurde anschließend zügig in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter, der mit einem Pkw beladen war, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahn sowie die angrenzende Bundesstraße mussten für den Einsatz kurzzeitig voll gesperrt werden. Später wurde bekannt, dass der Mann außer Lebensgefahr ist und nun weiterhin medizinisch behandelt wird.

