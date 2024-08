POL-DN: Einbrecher klettern über Balkon

Niederzier (ots) - In Huchem-Stammeln sind Unbekannte am Dienstag (20.08.2024) in ein Haus in der Straße An der Süle eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten unerkannt. Zeugen, die im oben beschriebenen Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet ...

mehr