POL-DN: Leichtverletzter bei Rückwärtsfahrmanöver eines Lkw

Niederzier (ots) - In der "Neue Straße" in Huchem-Stammeln kam es am Montag (19.08.2024) zu einem Brand in einer Firma. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Gegen 15:00 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Firma aus, zu diesem Zeitpunkt qualmte ein Sicherungskasten in der Halle. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, stand der Sicherungskasten bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer ...

